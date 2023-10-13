Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

РК и Япония возобновляют контакты на уровне регионов

Write: 2023-10-13 13:49:32Update: 2023-10-13 13:50:01

РК и Япония возобновляют контакты на уровне регионов

Photo : YONHAP News

1 ноября Корейско-японская ассоциация губернаторов провинций и мэров городов проведёт в японской префектуре Яманаси заседание, которое станет первым за последние шесть лет. Об этом сообщило 12 октября агентство Киодо цусин. Предыдущая встреча сторон проводилась в 2017 году в Пусане. После этого контакты были прерваны в связи с ухудшением отношений между двумя странами и пандемией COVID-19. В предстоящем заседании примут участие главы восьми префектур Японии. Список участников с южнокорейской стороны будет утверждён в ближайшее время. Корейско-японская ассоциация губернаторов провинций и мэров городов является площадкой для обсуждения вопросов обменов между регионами двух стран в сферах экономики, культуры, туризма и по другим направлениям. Первое заседание состоялось в 1999 году в Токио. Предстоящая встреча будет седьмой по счёту. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >