220 человек эвакуированы из Израиля на самолёте ВВС РК

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Южнокорейский военно-транспортный самолёт KC-330, на борту которого находились в общей сложности 220 пассажиров, в том числе, 163 гражданина РК, прибыл поздно вечером 14 октября на авиабазу Соннам в окрестностях Сеула. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, в самолёте находились также 51 гражданин Японии и шесть граждан Сингапура.Военно-транспортный самолёт был использован для эвакуации южнокорейских граждан из Израиля впервые после начала палестино-израильского конфликта. Представитель военно-воздушных сил РК полковник Ан Хё Сам, ответственный за эвакуацию, сообщил журналистам, что в Израиле сохраняется нестабильная ситуация, которая может измениться в любой момент. Решение об отправке военно-транспортного самолёта принято из-за того, что авиакомпании отменяют регулярные рейсы. Министр иностранных дел Японии Ёко Камигава и посол Японии в Израиле Коичи Мидзусима выразили благодарность правительству РК за помощь в эвакуации японских граждан. В ходе телефонного разговора глава южнокорейского МИД Пак Чин и Ёко Камигава договорились сотрудничать в вопросах обеспечения безопасности граждан двух стран. В Израиле остаются около 470 южнокорейцев. МИД РК советует им покинуть опасный район. С момента начала конфликта сообщений о жертвах среди южнокорейских граждан не поступало.