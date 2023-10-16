РК и ОАЭ заключили соглашение о свободной торговле

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Представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын и министр внешней торговли Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тани Бен Ахмед Аль Зейуди подписали 14 октября в Сеуле совместное заявление о завершении переговоров по двустороннему соглашению о всеобъемлющем экономическом партнёрстве (CEPA). Данный документ представляет собой разновидность соглашения о свободной торговле, которое делает упор не только на открытие рынка, но и на более широкий спектр экономического сотрудничества. Кроме того, достигнута договорённость об активизации сотрудничестве в сферах энергетики, ресурсов и биотехнологий. Для Сеула это 24-е по счёту соглашение о свободной торговле и первое подобное соглашение с ближневосточной страной. В соответствии с ним РК отменит пошлины на 92,8%, а ОАЭ - на 91,2% товаров двусторонней торговли. ОАЭ являются ключевым партнёром РК на Ближнем Востоке. В прошлом году объём взаимной торговли составил 19,5 млрд долларов.