РК продлит действие пониженной ставки топливного налога

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Правительство РК продлит до конца года действие пониженной ставки топливного налога. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 16 октября на совещании по вопросам экономики. 25-процентная скидка с налога на бензин и 37-процентная с налога на дизельное топливо действуют до конца октября. Затяжной вооружённый конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС может привести к нестабильности в мировой экономике, в том числе, на финансовых и валютных рынках,- отметил вице-премьер. Он обещал приложить все усилия для стабилизации цен на топливо. Тем временем, 13 октября фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подскочили на 5,8%, а на эталонную нефть марки Brent со сроком погашения в декабре - на 5,7%. Это самый высокий дневной прирост за более чем шесть месяцев. РК пока не испытывает перебоев в поставках энергоносителей, но есть опасения, что боевые действия перерастут в более широкий конфликт и повлияют на производство и поставки топлива. На Ближний Восток приходится более трети мировой торговли нефтью. РК удовлетворяет 67% потребностей в сырой нефти и 37% в газе за счёт поставок с Ближнего Востока.