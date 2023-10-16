17-19 октября пройдёт Сеульский диалог по вопросам обороны-2023

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Министерство обороны РК проведёт с 17 по 19 октября в Сеуле ежегодный международный форум по вопросам безопасности – Сеульский диалог по вопросам обороны-2023. Тема форума этого года - «Сотрудничество и солидарность во имя свободы, мира и процветания». Ожидается, что в нём примут участие около 800 высокопоставленных представителей оборонных ведомств и специальных служб из 56 стран, а также гражданские эксперты. В рамках форума пройдут три ключевых пленарных заседания, посвящённых реакции мирового сообщества на эскалацию ядерной угрозы Северной Кореи, усилиям по созданию свободного, мирного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона, а также путям регионального и глобального сотрудничества. Кроме того, будут проведены специальные заседания о путях повышения морской безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, перспективах мировой оборонной промышленности, использовании искусственного интеллекта в боевых действиях. Ещё одно заседание будет посвящено 70-летию перемирия в Корейской войне 1950-53 годов. Сеульские диалоги по вопросам обороны проводятся с 2012 года.