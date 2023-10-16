Экспорт продукции ICT сократился в сентябре на 13,4%

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Экспорт продукции южнокорейского сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в сентябре текущего года 18 млрд 100 млн долларов, сократившись на 13,4% в годовом исчислении. Как сообщили 16 октября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, экспорт продукции ICT сокращается 15 месяцев подряд, с июля прошлого года. Это происходит главным образом из-за низкого спроса на высокотехнологичные товары и снижения цен на полупроводники. Экспорт полупроводников снизился в сентябре на 14,4%, мобильных телефонов – на 5,25, а компьютеров – на 48%. Поставки продукции ICT в Китай, включая Гонконг, упали на 22%, в США - на 18,7%, а в страны Евросоюза - на 12,2%, в Японию - на 3,2%. При этом экспорт дисплеев вырос на 1%. Между тем, импорт продукции ICT составил в сентябре 10 млрд 800 млн долларов, сократившись на 16,8% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 7 млрд 300 млн долларов.