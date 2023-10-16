Белый дом: Пхеньян поставил России военную технику и боеприпасы

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В период с 7 сентября по 1 октября из северокорейского порта Рачжин в порт Дунай на Дальнем Востоке России были доставлены более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами для использования против Украины. Об этом сообщил на брифинге в Вашингтоне координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, продемонстрировав в качестве доказательства спутниковые снимки. Он отметил, что для перевозки использовалось российское грузовое судно «Ангара». В порту Дунай контейнеры были перегружены на железнодорожные платформы и доставлены на склад боеприпасов недалеко от Тихорецка на юго-западе России, примерно в 290 километрах от украинской границы. Одновременно Кирби выразил обеспокоенность по поводу возможной российской военной помощи Северу в обмен на поддержку вооружениями. Тем более, что с российского судна в северокорейском порту также разгружались контейнеры. Это могут быть «первые поставки материалов из России»,- подчеркнул Кирби. На одном из снимков, сделанном 7-8 сентября, на причале в порту Рачжин видна партия из около 300 грузовых контейнеров, которые могли быть предназначены для отправки в Россию. США обеспокоены как предоставлением северокорейской военной техники России, так и российской помощью Северной Корее,- отметил Джон Кирби. США внимательно следят за развитием военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном,- добавил он.