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РК, США и Япония создали «горячую линию» связи, что является очередным подтверждением укрепления сотрудничества трёх стран в области безопасности на фоне роста военной угрозы со стороны Северной Кореи и укрепления военного потенциала Китая. Как сообщил агентству Ёнхап на условиях анонимности представитель южнокорейского правительства, линия обеспечит круглосуточную голосовую и видеосвязь между лидерами и высшими должностными лицами РК, США и Японии в области безопасности. Создание горячей линии – результат договорённости между президентом РК Юн Сок Ёлем, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой консультироваться друг с другом в случае возникновения общей угрозы. Она была достигнута в ходе трёхстороннего саммита, состоявшегося в августе этого года в Кэмп-Дэвиде. Договорённость о создании «горячей линии» достигнута именно в тот момент, когда Пхеньян активизировал свои ядерную и ракетную программы,- напомнил представитель южнокорейского правительства. Трёхстороннее сотрудничество в области безопасности активизировалось после того, как отношения между Сеулом и Токио пошли по пути нормализации. Этому способствовало решение южнокорейской администрацией проблемы выплаты компенсаций жертвам принудительного труда во время Второй мировой войны.