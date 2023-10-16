Пхеньян критикует размещение в РК стратегического оружия США

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КНДР даст «решительный и превосходящий» ответ на ядерные провокации США, которые ухудшают международную обстановку, развёртывая ядерное оружие на Корейском полуострове. Об этом говорится в комментарии научного сотрудника Института разоружения и мира МИД КНДР Ким Гван Мёна, опубликованном 17 октября агентством ЦТАК. Комментируя недавний отчёт комиссии по стратегической политике Конгресса США, в котором говорится о разработке Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, Ким Гван Мён подчеркнул, что именно США наращивают ядерную угрозу в регионе. По его словам, США намеренно дестабилизируют ситуацию, предоставляя союзникам новейшие вооружения. Северная Корея продолжит выполнять миссию по защите мира и безопасности в качестве ответственной ядерной державы,- говорится в комментарии. В тот же день агентство ЦТАК опубликовало заявление сотрудника Научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мёна, который также подверг критике развёртывание стратегического оружия на Корейском полуострове. Он отметил, что США постоянно развёртывают на Корейском полуострове средства ядерного удара, проводя как самостоятельные, так и совместные с союзными странами учения по отработке превентивного ядерного удара по КНДР. Всё это приводит к нагнетанию противостояния,- подчеркнул Ким Дон Мён. Данные заявления, по мнению экспертов РК, нацелены на то, чтобы в очередной раз оправдать развитие Пхеньяном ракетной и ядерной программ, перекладывая ответственность за нагнетание напряжённости в регионе на США и РК.