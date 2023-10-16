Премьер-министр Японии вновь направил подношение храму Ясукуни

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17 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида направил ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни. Как сообщает агентство Киодо цусин, подношение «масакаки», представляющее собой украшенную белыми лентами ветку вечнозелёного дерева сакаки, было сделано по случаю начала осеннего храмового фестиваля. Кисида неоднократно направлял подношения храму Ясукуни, хотя ни разу не посещал храм лично. Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура лично посетил храм Ясукуни, сделав подношение. В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В них включены военные преступники, казнённые после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Поэтому посещения храма японскими официальными лицами воспринимаются в РК, Китае и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.