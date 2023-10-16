В РК открылась международная выставка вооружений ADEX-2023

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17 октября на авиабазе Соннам в окрестностях Сеула открылась Международная выставка аэрокосмических и оборонных технологий ADEX-2023. В ней принимают участие 550 компаний из 35 стран. Ожидается, что за шесть дней работы выставки её посетят около 300 тысяч человек, в том числе, представители оборонных ведомств 55 стран. Выставки вооружений проходят в РК каждые два года, начиная с 1996 года. Нынешняя станет крупнейшей из них. В экспозиции представлены около ста наименований военной техники, среди которых отечественные истребители KF-21, F-35A, F-15K, FA-50, а также образцы новейшей военной техники США - палубный самолёт радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18 Growler и многоцелевой истребитель «пятого поколения» F-22. В первый день работы выставки состоялось выступление пилотажной группы южнокорейских военно-воздушных сил Black Eagles и пилотов из Австралии. В программе также – совместные полёты южнокорейских и американских самолётов. В двух из них примет участие стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие. Хотя B-52 ранее неоднократно участвовал в совместных южнокорейско-американских манёврах, он впервые приземлится на авиабазе в РК. Южнокорейские компании продемонстрируют свои новейшие системы вооружений и технологии с целью увеличения оборонного экспорта. ADEX-2023 продлится по 22 октября. В первые четыре дня пройдут семинары и форумы для представителей оборонной промышленности. 21-22 октября выставка откроется для публики.