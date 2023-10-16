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Пхеньян не намерен отказываться от ядерного оружия. Об этом заявил секретарь миссии КНДР при ООН Ким Ин Чхоль, выступая 16 октября в Нью-Йорке на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Северная Корея не откажется от статуса ядерной державы до тех пор, пока империалисты имеют ядерное оружие. Ким Ин Чхоль напомнил, что недавно КНДР закрепила политику наращивания ядерного потенциала в Конституции страны. Таким образом, Север фактически отверг требование глав МИД ряда стран вернуться к переговорам о денуклеаризации. Ким Ин Чхоль заявил, что США продолжают провокации в отношении КНДР, о чём свидетельствует создание южнокорейско-американской консультативной группы по ядерной безопасности в соответствии с Вашингтонской декларацией лидеров РК и США. Ранее представитель южнокорейской миссии при ООН Ким Сон Хун заявил, что Север десятилетиями развивает ядерную программу, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН.