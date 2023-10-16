Импортные цены выросли в сентябре в РК на 2,9%

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Рост импортных цен составил в РК в сентябре текущего года 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост наблюдается третий месяц подряд из-за повышения цен на сырую нефть, - сообщили 17 октября в Банке Кореи. Между тем, в годовом исчислении импортные цены понизились на 9,6%. Стоимость Дубайской нефти, которая является основным источником топлива и сырья для нефтехимической промышленности РК, составила в конце сентября 93,25 доллара за баррель, увеличившись на 6,79 доллара по сравнению с предыдущим месяцем. Импортные цены на сырьё выросли за тот же период на 5,7%, а на промежуточные товары - на 2%. Рост экспортных цен составил в сентябре 1,7%. Потребительские цены, которые являются главным индикатором инфляции, выросли в прошлом месяце на 3,7% в годовом исчислении. Это самый высокий рост за последние пять месяцев, что вызвано ростом цен на нефть и некоторые виды сельскохозяйственной продукции.