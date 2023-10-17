Юн Сок Ёль: Военная промышленность – основа обороны и экономики

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Военная промышленность является основой национальной обороны и экономики. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 17 октября на церемонии открытия международной выставки аэрокосмических и оборонных технологий ADEX-2023. Страна, которая совсем недавно зависела от внешней помощи, самостоятельно производит современные истребители и экспортирует их,- отметил глава государства. Сегодня в истории отечественной оборонной промышленности открывается новая страница. Аэрокосмические технологии и искусственный интеллект будут иметь решающее значение на полях сражений будущего. В этой связи южнокорейское правительство активно поддерживает аэрокосмическую отрасль, а новейшие виды отечественных вооружений, представленные на выставке, демонстрируют будущее южнокорейской оборонной отрасли,- добавил Юн Сок Ёль. Он напомнил, что оборонная отрасль постепенно выходит за рамки простого экспорта вооружений, охватывая поставки оборудования и комплектующих, подготовку кадров и совместные исследования с другими странами. Правительство сделает всё возможное для повышения конкурентоспособности южнокорейской оборонной и аэрокосмической отрасли, создав структуру постоянно роста,- отметил президент. Повышение конкурентоспособности экспорта вооружений - одна из ключевых целей администрации Юн Сок Ёля. Ранее в этом году правительство создало консультативный орган. В его состав вошли управление национальной безопасности при президенте, министерства обороны, иностранных дел, промышленности, торговли и энергетики, Корейское агентство оборонных закупок и оборонные компании.