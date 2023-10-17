РК, США и Япония осудили военное сотрудничество России и КНДР

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Специальный представитель Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, представитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и директор департамента Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Хироюки Намадзу провели 17 октября в Джакарте трёхсторонние переговоры. Они подвергли критике военное сотрудничество Северной Кореи и России. Как отметил представитель США, такое сотрудничество дестабилизирует ситуацию в регионе, способствует затягиванию украинского конфликта и угрожает стабильности в мире. Южнокорейский представитель отметил, что Пхеньян нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Осудив контакты Северной Кореи и России, он заявил, что стремление мирового сообщества к денуклеаризации Корейского полуострова сильнее ядерных амбиций Пхеньяна. Японский представитель также решительно осудил Пхеньян за противоправные действия, призвав его соблюдать международные обязательства. Сон Ким выразил озабоченность сообщениями СМИ о том, что Китай принудительно отправил на родину сотни северокорейских беженцев. Он потребовал от Китая обеспечить их защиту и предоставить им возможность для переезда в третьи страны. Представитель США напомнил, что у Вашингтона нет враждебных намерений в отношении Пхеньяна. США всего лишь стремятся к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Он подчеркнул, что США продолжат обеспечивать безопасность союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках противодействия ракетной и ядерной программам Пхеньяна.