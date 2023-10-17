Сеул разочарован посещением храма Ясукуни законодателями Японии

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Сеул «глубоко разочарован» посещением синтоистского храма Ясукуни в Токио японскими законодателями, а также тем, что многочисленные японские политики, включая премьер-министра Фумио Кисиду, направили подношения храму. Об этом заявил 18 октября представитель министерства иностранных дел РК Им Су Сок. Он добавил, что выражение почтения осуждённым военным преступникам и прославление агрессивной политики прошлого «не могут не вызывать сожаления». Представитель южнокорейского МИД призвал японских лидеров «взглянуть в лицо истории и проявить искреннее раскаяние», тем самым способствуя развитию двусторонних отношений, ориентированных на будущее. Утром 18 октября храм Ясукуни посетила группа из примерно 80 депутатов японского парламента, а накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида направил ритуальное подношение синтоистскому храму. Кисида неоднократно направлял подношения храму Ясукуни, хотя ни разу не посещал храм лично. В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В них включены военные преступники, казнённые после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Поэтому посещения храма японскими официальными лицами воспринимаются в РК, Китае и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.