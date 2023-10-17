Стабильность цен на нефтепродукты – приоритет правительства РК

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Правительство РК считает приоритетной задачей сохранение стабильных цен на нефтепродукты. Об этом заявил министр промышленности, торговли и энергетики РК Пан Мун Гю, выступая 18 октября на экономическом совещании в Сеуле. Он отметил, что внутренние цены на нефть имеют тенденцию быстро расти и медленно падать, попросив нефтеперерабатывающие компании учитывать интересы потребителей. Власти будут жёстко пресекать необоснованное повышение цен,- добавил министр. Он сообщил о планах увеличить более чем на 10% количество автозаправочных станций с относительно низкими ценами. Кроме того, в зимний период планируется поддерживать уязвимые слои населения. Стабильности цен будет способствовать также решение правительства продлить до конца года действие пониженной ставки топливного налога. РК пока не испытывает перебоев в поставках энергоносителей, однако есть опасения, что боевые действия на Ближнем Востоке повлияют на производство и поставки топлива. РК удовлетворяет 67% потребностей в сырой нефти и 37% в газе за счёт поставок с Ближнего Востока.