Юн Сок Ёль: Полиция - гарант безопасности общества

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Необходимо как можно быстрее положить конец преступлениям и создать страну, в которой люди смогут жить спокойно. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 18 октября на церемонии по случаю Дня полиции. Он отметил, что наиболее нетерпимыми являются такие преступления как сексуальное насилие, жестокое обращение с детьми и насилие в семье. Президент призвал полицию приложить все усилия для того, чтобы жители страны не ощущали никаких угроз в повседневной жизни. Для этого следует обратить особое внимание на предотвращение преступлений посредством своевременного выявления угроз в сотрудничестве с другими ведомствами и жителями страны. Правительство поможет полиции активизировать борьбу с преступностью, обеспечив её современными техническими средствами. Повышение заработной платы сотрудников поможет сделать службу в полиции более привлекательной,- подчеркнул глава государства.