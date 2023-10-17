19 октября в РК начнётся зимняя вакцинация против COVID-19

Photo : YONHAP News

Зимняя вакцинация против COVID-19 новой моновалентной вакциной XBB.1.5, разработанной для борьбы с наиболее распространённой в настоящее время мутацией коронавируса XBB, начнётся в РК 19 октября. В связи с похолоданием у медиков возникают опасения по поводу одновременного распространения COVID-19 и сезонного гриппа. В этой связи Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний рекомендует получить обе вакцины одновременно. Подтверждено, что при одновременном заражении COVID-19 и гриппом риск тяжёлого протекания заболевания возрастает в 2,3 раза, а необходимость госпитализации в отделение интенсивной терапии в 2,1 раза выше, чем при заражении только COVID-19. Своевременная вакцинация поможет предотвратить госпитализацию и смерть. Вакцинация является бесплатной и однократной. Она доступна всем жителям страны по 31 марта следующего года. В первую очередь вакцинация рекомендована представителям групп повышенного риска.