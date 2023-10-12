Банк Кореи оставил учётную ставку на уровне 3,5%

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19 октября Комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял единогласное решение сохранить учётную ставку на уровне 3,5%. Решение о замораживании ставки, которая с апреля прошлого по январь этого года повышалась семь раз, принимается девять месяцев подряд. Эксперты банка учитывают перспективу дальнейшего замедления экономического роста на фоне сокращения экспорта, роста долгов домохозяйств и политической нестабильности в ряде регионов мира. Одним из главных факторов риска для отечественной экономики является палестино-израильский конфликт, который может привести к сокращению добычи нефти и росту цен на неё. Прогнозируется также, что инфляция будет сокращаться медленнее, чем ожидалось ранее. Экспорт снижается с октября прошлого года на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики крупными экономиками с целью обуздать высокую инфляцию. Существуют опасения, что более высокие ставки в США спровоцируют отток денег с южнокорейского рынка, ещё больше ослабив отечественную валюту. В этих условиях изменение ставки представляется нецелесообразным.