РК подняла в ООН проблему репатриации беженцев

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РК подняла в ООН проблему репатриации Китаем северокорейских беженцев. Выступая 18 октября на заседании третьего комитета ООН по правам человека, постоянный представитель РК при ООН Хван Чжун Гук заявил о недопустимости таких действий, назвав их серьёзным нарушением прав человека. Заявление южнокорейского дипломата основано на данных правозащитников о том, что китайское правительство насильственно репатриировало на родину около 600 северокорейских беженцев. Хван Чжун Гук выразил опасения по поводу дальнейшей судьбы северокорейцев, которым на родине может грозить суровое наказание. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно проявить активность в защите прав беженцев. Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что все жители КНДР пользуются политическими свободами. Однако США и другие западные страны пытаются насильственно насадить свои ценности и политическую систему в других странах, «применяя лицемерные методы и двойные стандарты», если какая-либо страна пытается противостоять этому. Он подчеркнул, что США не могут говорить о правах человека, будучи страной, уничтожившей собственное коренное население.