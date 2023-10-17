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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Пхеньян

Write: 2023-10-19 11:45:46Update: 2023-10-19 14:00:44

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Пхеньян

Photo : YONHAP News

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом Пхеньян по приглашению его северокорейской коллеги Чхве Сон Хи. Как сообщило агентство ЦТАК, визит проходит в атмосфере «небывалого энтузиазма и укрепления дружбы». Выступая на приёме от имени министра иностранных дел КНДР, Сергей Лавров заявил, что его визит внесёт вклад в реализации соглашений, достигнутых на недавнем российско-северокорейском саммите. Он добавил, что Россия «полностью поддерживает» политику Северной Кореи, проводимую в её национальных интересах. Лавров поблагодарил Пхеньян за поддержку «специальной военной операции», которую проводит Россия. В ответном выступлении министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи выразила надежду на то, что в ходе визита Сергея Лаврова «всеобъемлющие и конструктивные отношения» между двумя странами ещё больше укрепятся. 
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