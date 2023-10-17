Многопрофильные больницы должны стать основой здравоохранения

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Многопрофильные больницы при университетах должны стать основой системы здравоохранения страны. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе встречи с представителями региональных департаментов здравоохранения и медицинских учреждений. Встреча состоялась 19 октября в университете Чхунбук в городе Чхончжу. Из-за нехватки квалифицированных специалистов многие жители страны не могут получить своевременную медицинскую помощь. Особенно остро стоит проблема со специалистами по педиатрии, акушерству и гинекологии. Кроме того, между регионами страны существует большой разрыв в качестве медицинских услуг,- отметил глава государства. Он напомнил, что по мере старения общества медицинских кадров будет требоваться всё больше. Для этого необходимо готовить больше врачей, увеличив приём на медицинские факультеты университетов. С 2025 года правительство планирует увеличить ежегодный приём на медицинские факультеты с нынешних 3058 до почти пяти тысяч человек. Кроме того, университетские многопрофильные больницы будут переведены из подчинения министерства образования в подчинение министерства здравоохранения и социального обеспечения. Врачи выступают против данного плана. Они считают, что увеличение числа врачей приведёт к снижению качества медицинских услуг. По их мнению, следует изучить способы более эффективного распределения врачей между регионами и медицинскими учреждениями. Тем временем, в РК на тысячу человек населения приходятся 5,6 врача, что намного ниже среднего показателя по Организации экономического сотрудничества и развития.