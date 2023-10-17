РК и Япония активизируют сотрудничество в сфере безопасности

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Заместители министров обороны РК и Японии Син Бом Чхоль и Киёси Сэридзава встретились 18 октября в Сеуле в рамках международной конференции по вопросам безопасности «Сеульский диалог по вопросам обороны-2023». Они отметили важность поддержания тесных контактов в рамках договорённостей, достигнутых президентом Юн Сок Ёлем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой в ходе саммита в Сеуле в мае этого года. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, заместители министров обороны обсудили вопросы, касающиеся сдерживания ядерной и ракетной угроз Северной Кореи, а также укрепления регионального мира и стабильности. Они договорились продолжать консультации с целью развития двустороннего сотрудничества в области безопасности с ориентацией на будущее. Позднее в тот же день Син Бом Чхоль провёл переговоры с заместителем министра обороны Филиппин Иринео Крусом Эспино, старшим государственным министром обороны Сингапура Хенг Чи Хау и заместителем министра обороны Малайзии Мохамадом бен Хасаном.