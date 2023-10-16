Япония помогла РК в эвакуации южнокорейских граждан из Израиля

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Группа южнокорейских граждан эвакуирована из Израиля на борту транспортного самолёта KC767 Сил самообороны Японии. По данным агентства Киодо цусин, рано утром 20 октября из Израиля в соседнюю Иорданию эвакуированы в общей сложности 83 человека, в том числе, 60 граждан Японии, 18 южнокорейцев и пять граждан других стран, которые являются членами семей эвакуированных граждан РК и Японии. 21 октября ожидается их прибытие в Токио. На прошлой неделе 51 гражданин Японии был эвакуирован из Израиля на южнокорейском военно-транспортном самолёте. Тогда министр иностранных дел Японии Ёко Камигава и посол Японии в Израиле Коичи Мидзусима выразили благодарность правительству РК за помощь в эвакуации японских граждан. Пак Чин и Ёко Камигава договорились сотрудничать в вопросах обеспечения безопасности граждан двух стран.