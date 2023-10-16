Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Япония помогла РК в эвакуации южнокорейских граждан из Израиля

Write: 2023-10-20 10:47:57Update: 2023-10-20 10:48:45

Япония помогла РК в эвакуации южнокорейских граждан из Израиля

Photo : YONHAP News

Группа южнокорейских граждан эвакуирована из Израиля на борту транспортного самолёта KC767 Сил самообороны Японии. По данным агентства Киодо цусин, рано утром 20 октября из Израиля в соседнюю Иорданию эвакуированы в общей сложности 83 человека, в том числе, 60 граждан Японии, 18 южнокорейцев и пять граждан других стран, которые являются членами семей эвакуированных граждан РК и Японии. 21 октября ожидается их прибытие в Токио. На прошлой неделе 51 гражданин Японии был эвакуирован из Израиля на южнокорейском военно-транспортном самолёте. Тогда министр иностранных дел Японии Ёко Камигава и посол Японии в Израиле Коичи Мидзусима выразили благодарность правительству РК за помощь в эвакуации японских граждан. Пак Чин и Ёко Камигава договорились сотрудничать в вопросах обеспечения безопасности граждан двух стран. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >