Лидер КНДР обещает развивать связи с Россией

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Северная Корея будет развивать долгосрочные отношения с Россией путём добросовестного выполнения договорённостей, достигнутых ранее на северокорейско-российском саммите. Как сообщило агентство ЦТАК, об этом заявил северокорейский лидер Ким Чон Ын в ходе состоявшейся 19 октября в Пхеньяне встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Участники встречи обсудили «важные вопросы, представляющие взаимный интерес», договорившись реагировать на сложную международную и региональную ситуацию на основе «прочных политических и стратегических доверительных отношений», развивая двусторонние связи «во всех областях»,- говорится в сообщении. В ходе переговоров между Сергеем Лавровым и его северокорейской коллегой Чхве Сон Хи обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны подтвердили приверженность «политико-дипломатическому решению имеющихся проблем». Они также обсудили способы выведения отношений двух стран на «более высокий уровень, как того требует новая эпоха» и подписали план двусторонних обменов на 2024-2025 годы. Лавров пригласил Чхве Сон Хи посетить Москву в «удобное время».