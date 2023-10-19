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В мире

МАГАТЭ изучает морепродукты, выловленные близ АЭС «Фукусима»

Write: 2023-10-20 11:29:52Update: 2023-10-20 12:14:51

МАГАТЭ изучает морепродукты, выловленные близ АЭС «Фукусима»

Photo : YONHAP News

Впервые после начала сброса очищенной радиоактивной  воды с АЭС «Фукусима» Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит анализ морепродуктов, выловленных в районе АЭС. Как сообщает агентство Киодо цусин, представители МАГАТЭ, а также эксперты из РК, Китая и Канады собрали образцы шести видов морепродуктов в 30 км от АЭС «Фукусима». Образцы направлены в лаборатории в зарубежных странах. По итогам исследования будет подготовлен отчёт. Китай, выступающий против сброса воды, участвует в анализе образцов впервые. 5 октября Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) приступила ко второму этапу сброса в море очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима». Первый этап сброса воды был проведён с 24 августа по 11 сентября. В течение 17 дней, с 5 по 23 октября, в море предполагается сбросить 7.800 кубометров воды, что примерно соответствует объёму первого этапа сброса. 
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