КНДР пригрозила США превентивным ударом

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США понимают, что Корейский полуостров юридически находится в состоянии войны, и их стратегические активы являются первыми целями для уничтожения. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 20 октября агентством ЦТАК. Критика со стороны Пхеньяна прозвучала в ответ на прибытие в РК американского стратегического бомбардировщика B-52, способного нести ядерное оружие. Заявив, что провокации против Севера переходят в «более опасную стадию», Пхеньян пообещал принять «соответствующее ответное решение». Хотя США считают насилие средством решения проблем, их попытки обречены на провал,- говорится в комментарии ЦТАК. В сентябре этого года в Конституцию КНДР внесены поправки, которые закрепляют статус ядерных сил и политику их ускоренного развития с целью гарантировать право страны на существование.