РК готовится к эпохе высоких учётных ставок

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Инфляцию ещё только предстоит полностью взять под контроль во всем мире, и есть вероятность, что высокие учётные ставки будут сохраняться дольше, чем ожидалось. Об этом заявил 20 октября в ходе парламентской проверки работы министерства планирования и финансов его глава Чху Гён Хо. В качестве основных рисков для южнокорейской экономики он назвал продолжающуюся войну между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, колебания мировых цен на нефть и медленное восстановление мировой экономики. Глобальная неопределённость может оказать существенное влияние на финансовые и валютные рынки, а также на реальную экономику,- отметил Чху Гён Хо. Накануне Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 3,5%. Она не меняется с начала года, но нынешний уровень ставки является самым высоким с 2008 года. Коснувшись валютных резервов, министр сказал, что их текущий уровень «считается достаточным, чтобы реагировать на внешние риски».