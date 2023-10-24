Президент РК участвовал в открытии Выставки садоводства в Дохе

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24 октября президент РК Юн Сок Ёль присутствовал на открытии южнокорейского павильона на Международной выставке садоводства в Дохе, столице Катара. Выставка, проходящая под девизом «Зелёная пустыня, лучшая окружающая среда», является первым подобным мероприятием, проводимым в пустынной зоне. В ней принимают участие более 80 стран. В южнокорейском павильоне оборудован открытый сад, оформленный в корейской тематике, и выставочный зал «умного» сельского хозяйства, который знакомит с достижениями РК в данной области. Юн Сок Ёль встретился с южнокорейскими предпринимателями, желающими экспортировать продукцию «умного» сельского хозяйства на Ближний Восток. Ранее в тот же день южнокорейский лидер прибыл в Катар с двухдневным государственным визитом, цель которого – расширение экономических связей между двумя странами. На 25 октября назначены переговоры президента РК с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В тот же день он будет присутствовать на открытии бизнес-форума, в котором примут участие около трёхсот лидеров деловых кругов двух стран. Юн Сок Ёль - первый президент РК, посетивший Катар с государственным визитом.