Усилены ограничения на посещения зоны конфликта на Ближнем Востоке

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На Ближнем Востоке продолжается конфликт между Израилем и палестинской вооружённой группировкой ХАМАС. В этой связи южнокорейское правительство рекомендовало гражданам страны не приближаться к району контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Как заявил 24 октября на встрече с журналистами представитель министерства иностранных дел РК, это связано с нестабильной ситуацией. 18 октября министерство иностранных дел «настоятельно рекомендовало» гражданам РК покинуть Израиль и Ливан как можно скорее из-за эскалации боевых действий между Израилем и палестинской вооружённой группировкой ХАМАС, а также в связи с ростом напряжённости между Израилем и ливанской группировкой Хезболла. Для сектора Газа объявлен максимальный, четвёртый уровень предупреждения о поездках, который фактически запрещает поездки в регион.