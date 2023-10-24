Распространение нодулярного дерматита крупного рогатого скота продолжается

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Число новых случаев нодулярного дерматита крупного рогатого скота продолжает расти. С 20 октября, когда был подтверждён первый в истории страны случай данного заболевания, подтверждены 29 случаев инфекции в 11 регионах. Карантинные власти стремятся предотвратить дальнейшее распространение болезни при помощи активной вакцинации. Тем не менее, в ближайшие недели ожидается продолжение роста числа новых случаев инфекции, учитывая, что вакцинированным домашним животным обычно требуется около трёх недель, чтобы выработать защитные антитела. Нодулярный дерматит крупного рогатого скота - инфекционное заболевание, вызывающее поражение кожи, лихорадку и потерю аппетита, что часто приводит к снижению выработки молока, а в 10 процентах случаев к смерти заражённых животных. Инфекция передаётся через комаров и других кровососущих насекомых, однако она не поражает человека.