Мобильность населения сократилась до 50-летнего минимума

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 25 октября, в сентябре этого года около 450 тысяч южнокорейцев сменили место жительства. Это на 1,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Нынешний показатель является самым низким для сентября с 1973 года. Коэффициент мобильности – число переселяющихся в расчёте на 100 человек населения - составил 10,7, что на 0,2% меньше, чем годом ранее. По мнению экспертов, мобильность населения сокращается в связи с процессом старения общества и уменьшения численности молодёжи до 30 лет, которая чаще других возрастных категорий меняет место жительства. Чистый отток населения из Сеула составил в сентябре 1.370 человек из-за высоких цен на жильё. При этом прирост населения зафиксирован в провинции Кёнгидо, где население увеличилось на 1.238 человек, и в городе Инчхоне. Там чистый приток населения составил 2.917 человек.