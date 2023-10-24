В РК продолжает сокращаться рождаемость

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По данным национального статистического управления, в августе этого года в РК родилось в общей сложности 18.984 ребёнка, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. Это самое резкое сокращение рождаемости в годовом исчислении с ноября 2020 года, когда оно составило 15,5%. Кроме того, это самый низкий показатель рождаемости за август с момента начала сбора соответствующих данных в 1981 году. Рождаемость по сравнению с прошлым годом падает 11 месяцев подряд. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее количество детей, которых женщина рожает за свою жизнь, составил 0,7. Это в три раза ниже коэффициента замещения, составляющего 2,1, который позволил бы поддерживать численность населения на стабильном уровне в 51 миллион человек. Общее число умерших в указанный период выросло на 1,7% до 30.540 человек, что вызвало естественную убыль населения на 11.556 человек. Смертность превышает рождаемость уже 46 месяцев подряд. Причиной хронического сокращения рождаемости является то, что молодёжь откладывает вступление в брак и рождение детей в условиях высоких цен на жильё, жёсткого рынка труда и экономического кризиса. В августе зарегистрированы 14.610 браков, что на 7% меньше, чем год назад. Количество разводов снизилось за тот же период на 2,1% до 8.057.