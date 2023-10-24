В РК готовится аналог Закона Джессики Лансфорд

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В РК готовится аналог американского Закона Джессики Лансфорд, направленный на предотвращение сексуальных преступлений. Как сообщили в министерстве юстиции, обсуждается закон об ограничениях на место проживания особо опасных преступников, а также поправки к закону о медикаментозном лечении людей, совершивших преступления на сексуальной почве. Выступая 24 октября на брифинге, министр юстиции Хан Дон Хун напомнил, что каждый раз, когда на свободу выходит совершивший сексуальное преступление, в районе его проживания проходят протестные акции. Именно поэтому был инициирован закон, суть которого сводится к наделению судов полномочиями определять место проживания преступников после отбытия наказания. Американский Закон Джессики Лансфорд, запрещает преступникам, чьими жертвами стали дети, проживать вблизи школ. В РК под ограничения могут попасть преступники, чьими жертвами стали дети младше 13 лет, осуждённые не менее чем на 10 лет лишения свободы и рецидивисты, имеющие более трёх судимостей. Согласно процедуре, полиция подаёт в прокуратуру заявку на ограничения на место проживания таких людей. Если прокуратура сочтёт заявку оправданной, она направляется в суд. При вынесении судом решения об ограничении места проживания, после освобождения бывший осуждённый не сможет выбирать место жительства, а будет проживать в помещении, принадлежащем местной администрации. Если закон будет одобрен Национальным собранием, то он коснётся и уже вышедших на свободу преступников, которые отбыли наказание за жестокие преступления.