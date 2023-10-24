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Политика

Бегство на Юг четырёх северокорейцев выявило недостатки в охране границы

Write: 2023-10-25 14:10:22Update: 2023-10-25 16:04:18

Бегство на Юг четырёх северокорейцев выявило недостатки в охране границы

Photo : YONHAP News

Бегство в РК группы из четырёх северокорейцев вызвало вопросы по поводу возможных упущений в охране морской границы, поскольку южнокорейские военные не сразу обнаружили лодку с беженцами, которая пересекла Северную разграничительную линию в Восточном море. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, сообщение о подозрительной лодке в прибрежных водах поступило от местных рыбаков 24 октября в 7:10 утра. Береговая охрана, применив радары и тепловизоры, обнаружила деревянную лодку, в которой находились мужчина и три женщины, в районе порта Сокчхо провинции Канвондо. Лодка была отбуксирована в порт. Военные и Национальная служба разведки проводят расследование обстоятельств бегства.  Это была первая с ноября 2019 года попытка группы северокорейцев бежать в РК через Восточное море. В мае этого года южнокорейские военные перехватили северокорейское рыболовное судно с группой беженцев, которое пересекло Северную разграничительную линию в Жёлтом море. 
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