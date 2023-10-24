РК и Катар повысят уровень двусторонних отношений

Photo : YONHAP News

Отношения между РК и Катаром выйдут на уровень «всеобъемлющего стратегического партнёрства». Соответствующая договорённость достигнута в ходе переговоров, которые провели 25 октябре в Дохе президент РК Юн Сок Ёль и эмир Катара, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Участники саммита обсудили вопросы укрепления экономического сотрудничества, в том числе, поставки сжиженного природного газа из Катара в РК. Они согласились с необходимостью расширения практического сотрудничества в различных областях, таких как промышленное строительство, инвестиции, сельское хозяйство, судоходство, культура, гуманитарные обмены и здравоохранение. Кроме того, состоялась углублённая дискуссия по региональным и глобальным проблемам. Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что Катар окажет содействие в нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Эмир Катара, в свою очередь, заявил о поддержке северокорейской политики Сеула. По окончании саммита его участники присутствовали на церемонии подписания пяти меморандумов о сотрудничестве в сферах «умного» сельского хозяйства, передовых технологий в области строительства, информационных технологий, а также о сотрудничестве на уровне малого и среднего бизнеса и о содействии торговле и инвестициям. Государственная компания Qatar Energy подписала контракт с южнокорейскими судостроителями на строительство 17 танкеров-газовозов стоимостью 3 млрд 900 млн долларов. Эмир Катара принял приглашение посетить РК в следующем году. Детали визита решено обсудить по дипломатическим каналам.