Президент РК завершил визиты в Саудовскую Аравию и Катар

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26 октября президент РК Юн Сок Ёль вернулся на родину, завершив государственные визиты в Саудовскую Аравию и Катар. В ходе четырёхдневного государственного визита в Эр-Рияд южнокорейский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В ходе переговоров достигнута договорённость углублять стратегическое партнёрство между двумя странами, ориентированное на будущее. В ходе визита подписано 51 экономическое соглашение на сумму 15 млрд 600 млн долларов о сотрудничестве в сферах нефтяной промышленности, водородной энергетики, производства продуктов питания и медицинских товаров. В ходе визита в Катар южнокорейский лидер и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани договорились вывести двусторонние отношения на уровень «всеобъемлющего стратегического партнёрства». В ходе визита был подписан крупнейший в истории южнокорейского судостроения контракт на строительство 17 танкеров для перевозки сжиженного природного газа для компании Qatar Energy стоимостью 3 млрд 900 млн долларов. Подписаны также меморандумы о сотрудничестве в сферах «умного» сельского хозяйства, передовых технологий в области строительства, информационных технологий, а также о сотрудничестве на уровне малого и среднего бизнеса и о содействии торговле и инвестициям.