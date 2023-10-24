Рост южнокорейской экономики в третьем квартале 0,6%

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 25 октября, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны – ключевой показатель экономического роста – увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении рост южнокорейской экономики составил 1,4%. По мнению экспертов банка, росту способствовали увеличение экспорта и внутреннего спроса. Частные расходы выросли в третьем квартале на 0,3%, государственные расходы - на 0,1%, а инвестиции в строительство - на 2,2%. Экспорт увеличился на 3,5%, а импорт – на 2,6%. Отечественная экономика сталкивается с растущей неопределённостью на фоне опасений по поводу агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в крупных странах, включая США, эскалации геополитической напряжённости, роста долгов домохозяйств и замедления экономики Китая, главного торгового партнёра РК. По прогнозу Банка Кореи, экономический рост по итогам года составит 1,4%. В прошлом году он составил 2,6%, а в позапрошлом – 4,3%.