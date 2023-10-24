Президент РК почтил память Пак Чон Хи

Photo : YONHAP News

26 октября президент РК Юн Сок Ёль посетил поминальную церемонию, посвящённую 44-й годовщине смерти бывшего президента страны Пак Чон Хи, состоявшейся на Национальном кладбище в Сеуле. В своём выступлении глава государства отметил, что под руководством Пак Чон Хи РК встала на путь превращения в экономически развитое государство. Благодаря ему стало возможно то, что впоследствии стали называть «чудом на реке Ханган». Пак Чон Хи объединил людей под лозунгом «Вы можете это сделать». В нынешней ситуации глобального кризиса необходимо использовать достижения бывшего президента в качестве трамплина для нового рывка вперёд,- подчеркнул Юн Сок Ёль. На церемонии присутствовали представители администрации президента и правительства, а также старшая дочь Пак Чон Хи, бывший президент страны Пак Кын Хе. Действующий президент впервые присутствовал на поминальной службе по Пак Чон Хи.