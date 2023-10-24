Признаки подготовки Пхеньяна к запуску спутника отсутствуют

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Нет никаких признаков того, что Северная Корея готовится к очередному запуску военного разведывательного спутника, хотя Пхеньян ранее обещал предпринять третью попытку запуска спутника в октябре. Об этом сообщил 26 октября представитель министерства по делам воссоединения РК, напомнив, что в мае и августе этого года были предприняты две неудачные попытки запустить спутник «Маллигён-1» с помощью ракеты-носителя «Чхоллима-1». Если раньше Пхеньян заранее уведомлял о запусках международные организации, то на этот раз этого сделано не было,- отметил представитель министерства. Он отказался комментировать слухи о том, что Северная Корея, возможно, откладывает запуск спутника, поскольку Россия передаёт ей передовые спутниковые технологии. Военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном было бы нарушением резолюций Совета Безопасности ООН,- сказал представитель министерства по делам воссоединения.