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Корея: Юг-Север

Признаки подготовки Пхеньяна к запуску спутника отсутствуют

Write: 2023-10-26 14:40:51Update: 2023-10-26 14:42:39

Признаки подготовки Пхеньяна к запуску спутника отсутствуют

Photo : YONHAP News

Нет никаких признаков того, что Северная Корея готовится к очередному запуску военного разведывательного спутника, хотя Пхеньян ранее обещал предпринять третью попытку запуска спутника в октябре. Об этом сообщил 26 октября представитель министерства по делам воссоединения РК, напомнив, что в мае и августе этого года были предприняты две неудачные попытки запустить спутник «Маллигён-1» с помощью ракеты-носителя «Чхоллима-1». Если раньше Пхеньян заранее уведомлял о запусках международные организации, то на этот раз этого сделано не было,- отметил представитель министерства. Он отказался комментировать слухи о том, что Северная Корея, возможно, откладывает запуск спутника, поскольку Россия передаёт ей передовые спутниковые технологии. Военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном было бы нарушением резолюций Совета Безопасности ООН,- сказал представитель министерства по делам воссоединения. 
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