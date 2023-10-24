Глава МИД РК примет участие в форуме «РК – Центральная Азия»

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Министр иностранных дел РК Пак Чин примет участие в 16-м заседании форума сотрудничества «РК – Центральная Азия», которое состоится 1 ноября в Ашхабаде. Как сообщили в МИД РК, в форуме примут участие делегации Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в главе с министрами иностранных дел. В повестку форума войдут вопросы сотрудничества РК и стран региона в сферах транспорта, здравоохранения, изменения климата, экологии, информационно-коммуникационных технологий, образования, науки и туризма. В ходе встреч с коллегами Пак Чин обсудит вопросы сотрудничества и призовёт их поддержать кандидатуру Пусана в качестве места проведения Всемирной выставки 2030 года. Предстоящая поездка Пак Чина станет первым визитом главы южнокорейского МИД в Туркменистан после установления дипломатических отношений в 1992 году. Запланирована встреча с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.