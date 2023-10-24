Кремль не комментирует утверждения о поставках оружия из КНДР

Кремль никак не комментирует сообщения о якобы поставках оружия в Россию из КНДР. Об этом заявил 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В последнее время «много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики». Северная Корея является соседом России, поэтому «мы развиваем и будем продолжать развивать тесные отношения во всех областях»,- подчеркнул пресс-секретарь президента. Ранее внешнеполитические ведомства США, РК и Японии выступили с заявлением о якобы свидетельствах поставок из Северной Кореи в Россию боеприпасов и военного снаряжения. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике трёхсторонние военные учения РК, США и Японии, которые, по её словам, «провоцируют эскалацию напряжённости». «Демонстрация силового потенциала не способствует налаживанию переговорного процесса в целях политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова",- сказала представитель российского МИД.