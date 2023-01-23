Жители Сеула почтили память жертв трагедии в районе Итхэвон

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29 октября, в первую годовщину трагедии в сеульском районе Итхэвон, жители столицы почтили память погибших. Ровно год назад в канун праздника Хэллоуин в одном из переулков популярного среди молодёжи района возникла давка, унёсшая жизни 158 человек. Ещё 197 человек получили травмы различной степени тяжести. Это была самая страшная катастрофа в истории страны с 2014 года, когда в результате затопления парома «Сэволь» у южного побережья страны погибли 304 человека. В годовщину трагедии на площади Сеула в центре города состоялась поминальная церемония, в которой приняли участие члены семей и друзья погибших, а также лидеры оппозиционных политических партий, депутаты Национального собрания и члены различных общественных организаций. Они возложили белые хризантемы к поминальному алтарю с портретами жертв трагедии. Председатель объединения семей жертв итхэвонской трагедии Ли Чжон Мин призвал не забывать о том, что произошло год назад, и ни в коем случае не допустить повторения подобных трагедий. Члены семей погибших обратились к политическим силам страны с призывом как можно скорее наказать виновных. В полдень члены семей погибших посетили поминальную мессу в Мёндонском кафедральном соборе, а во второй половине дня на улице Итхэвон-но, рядом с местом трагедии, состоялся совместный молебен представителей четырёх основных религий – протестантизма, буддизма, вон-буддизма и католицизма.