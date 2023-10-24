Президент РК обещает построить безопасную страну

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29 октября, в первую годовщину трагедии в сеульском районе Итхэвон, где в давке погибли 159 человек, президент РК Юн Сок Ёль пообещал продолжить работу над строительством безопасной страны. «Этот день в прошлом году был самым печальным днём в моей жизни, и я уверен, что все жители в стране чувствуют то же самое, что и я»,- сказал Юн Сок Ёль на поминальной церемонии, которая состоялась 29 октября в одной из церквей в сеульском муниципальном округе Сонбук-ку. Глава государства выразил соболезнования членам семей и друзьям погибших. «Как граждане страны, которую эти люди любили, мы несём ответственность за построение лучшего мира»,- подчеркнул он. «За последний год правительство проделало большую работу по построению безопасной Кореи», — добавил Юн Сок Ёль. На службе в церкви присутствовали сотрудники администрации президента и руководители правящей партии Сила народа.