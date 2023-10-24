ООН: В 2022 году Пхеньян похитил кибервалюту на 1,7 млрд долларов

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Северокорейские хакеры, спонсором которых является официальный Пхеньян, похитили в прошлом году криптовалюту на сумму 1 млрд 700 млн долларов. Об этом сообщила группа экспертов комитета по санкциям в отношении Пхеньяна Совета Безопасности ООН. Ссылаясь на отчёт одной из компаний по кибербезопасности, группа заявила, что кражи криптовалюты в прошлом году примерно в три раза превысили показатель 2021 года. Северокорейские хакеры используют всё более сложные кибертехнологии для кражи средств и информации,- говорится в отчёте экспертов ООН. Отмечается также, что ещё одним источником валютных поступлений являются северокорейские рабочие, которые находятся в России по студенческим визам. Ранее Совбез ООН наложил запрет на работу северокорейцев за границей, поскольку их доходы шли на развитие оружейных программ Северной Кореи.