Realmeter: Рейтинг президента РК повысился впервые за три недели

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35,7% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 61,9% дают отрицательную оценку его деятельности. Об этом свидетельствуют результаты опроса 2.506 взрослых жителей страны, проведённого с 23 по 27 августа агентством Realmeter. Положительная оценка повысилась на 3,2%, а отрицательная сократилась на 2,2% по сравнению с результатами предыдущего опроса. Повышение рейтинга произошло впервые за три недели. Агентство не назвал причины повышения рейтинга президента страны, но опрос проводился во время визита главы государства в Саудовскую Аравию и Катар. Рейтинг одобрения имеет тенденцию к росту во время заграничных поездок президента. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.