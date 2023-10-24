Глава МИД РК поговорил с коллегами из Израиля, ОАЭ и Иордании

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29 октября министр иностранных дел РК Пак Чин поговорил по телефону со своими коллегами из Израиля, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Иордании. Обсуждалась ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Пак Чин выразил обеспокоенность по поводу расширяющегося наземного наступления в секторе Газа и растущего числа погибших в результате боевых действий, которое превысило 9.400 человек. В беседе с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном глава южнокорейского МИД высказался за скорейшее освобождение заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС. Пак Чин также отметил важность защиты гражданского населения. В телефонных разговорах с главами внешнеполитических ведомств ОАЭ и Иордании Пак Чин отметил необходимости «гуманитарной паузы» в войне, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Кроме того, он попросил обеспечить безопасность южнокорейских граждан, находящихся в Израиле и соседних странах.