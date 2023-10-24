Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Глава МИД РК поговорил с коллегами из Израиля, ОАЭ и Иордании

Write: 2023-10-30 14:18:52Update: 2023-10-30 14:25:11

Глава МИД РК поговорил с коллегами из Израиля, ОАЭ и Иордании

Photo : YONHAP News

29 октября министр иностранных дел РК Пак Чин поговорил по телефону со своими коллегами из Израиля, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Иордании. Обсуждалась ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Пак Чин выразил обеспокоенность по поводу расширяющегося наземного наступления в секторе Газа и растущего числа погибших в результате боевых действий, которое превысило 9.400 человек. В беседе с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном глава южнокорейского МИД высказался за скорейшее освобождение заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС. Пак Чин также отметил важность защиты гражданского населения. В телефонных разговорах с главами внешнеполитических ведомств ОАЭ и Иордании Пак Чин отметил  необходимости «гуманитарной паузы» в войне, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Кроме того, он попросил обеспечить безопасность южнокорейских граждан, находящихся в Израиле и соседних странах. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >