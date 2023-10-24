РК и США проводят авиационные учения Vigilant Defense

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С 30 октября по 3 ноября военно-воздушные силы РК и США проводят совместные учения Vigilant Defense. В них принимают участие около 130 самолётов двух стран. Это, в частности, южнокорейские истребители F-35A, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-737, транспортные самолёты-заправщики KC-330, а также американские истребители F-35A, F-35B и FA-18. Часть самолётов прибыли с американских баз в Японии. К учениям присоединится также австралийский многоцелевой транспортный самолёт-заправщик KC-30A. В программе учений – отработка противодействия нападению противника с воздуха и повышение функциональной совместимости передовых истребителей союзников. Представитель Седьмой воздушной армии США подчеркнул «оборонительный» характер учений, которые не связаны с какими-либо текущими реальными угрозами и не являются провокацией в отношении какой-либо страны.