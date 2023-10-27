Президент РК обещает добиться консенсуса по пенсионной реформе

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Президент РК Юн Сок Ёль пообещал активно работать над достижением общественного консенсуса по пенсионной реформе, опровергнув критику предложения правительства о «постепенном» повышении ставки пенсионных взносов. Пенсионная реформа - это не тот вопрос, который можно решить без достижения общественного консенсуса,- отметил глава государства, выступая 30 октября на заседании кабинета министров. Он напомнил, что его правительство добросовестно готовилось к пенсионной реформе, собрав обширную базу данных посредством более чем 80 встреч с экспертами и опросов общественного мнения. Кроме того, Юн Сок Ёль поручил правительству не оставлять без внимания запросы жителей страны и активно работать над удовлетворением их потребностей. Подводя итоги визита в Саудовскую Аравию и Катар, президент отметил, что они ознаменовали завершение дипломатического саммита с «большой тройкой» ближневосточных стран после визита в Объединённые Арабские Эмираты в январе. Он напомнил, что создание рабочих мест и обеспечение потребностей населения напрямую связаны с экономической дипломатией и открытием глобального рынка.